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Тарханов: разрыв контракта с Виллианом Жозе — нормально. Зачем платить ему хорошие деньги?

Тарханов: разрыв контракта с Виллианом Жозе — нормально. Зачем платить ему хорошие деньги?
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Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов отреагировал на новость об уходе нападающего Виллиана Жозе из московского «Спартака».

«Жозе никак не влиял на игру «Спартака», поэтому ничего страшного, что с ним разорвали контракт. Одно дело, если бы Виллиан влиял на игру команды, тогда можно было бы говорить, что его уход ослабил «Спартак». Конечно, это провальный трансфер. Если покупают иностранца, он должен быть лидером и ведущим игроком. Если этого нет, это трансферная ошибка. Это нормально, что с ним разорвали контракт спустя полгода. Зачем платить ему хорошие деньги?» — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Виллиан Жозе провёл за клуб во всех турнирах 13 матчей, в которых забил один мяч.

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