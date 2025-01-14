«Ливерпуль» рассматривает Киммиха в качестве замены Александер-Арнольду — Тавольери

«Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием 29-летнего правого защитника «Баварии» Йозуа Киммиха в случае, если мерсисайдцам не удастся продлить контракт с Трентом Александер-Арнольдом, заканчивающийся грядущим летом. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на журналиста Сашу Тавольери.

По информации источника, немецкий футболист рассматривается «Ливерпулем» в качестве приоритетной цели на эту позицию. Подчёркивается, что английский клуб находится в прямом контакте с окружением Киммиха.

В нынешнем сезоне Киммих принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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