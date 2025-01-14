Агент Куликова: у Дани есть предложение от «Урарту», но изначальное желание — РПЛ

Известный российский функционер и агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника минского «Динамо» Даниила Куликова, заявил, что у футболиста есть предложение из Армении, но игрок намерен вернуться в чемпионат России.

«Пока конкретики по будущему Даниила Куликова нет. У него есть предложение от клуба из Армении, который тренирует Гунько — «Урарту». А из РПЛ пока ничего нет. Изначально желание было вернуться в чемпионат России — ничего не поменялось. Но если говорить про сегодняшний день, то вариантов нет. Подготовка к сезону начитается, думаю, в ближайшее время нужно будет принять решение — или рассмотреть вариант с чемпионатом Армении, или ещё ждать», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.