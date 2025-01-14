Есипов: Прокопенко говорил: «Ты должен бежать так, чтобы номер от майки отрывался!»

Бывший футболист «Ротора» и сборной России Валерий Есипов поделился мнением о своём бывшем тренере Викторе Прокопенко, с которым они вместе работали в волгоградской команде.

«Есть хороший фильм «Сердце тренера», Ахметов [владелец «Шахтёра»] делал. В этой документалке собрали много высказываний Виктора Евгеньевича. Мне Прокопенко говорил: «Есипов, ты должен бежать так, чтобы номер от майки отрывался!»

В том же фильме у него корреспондент спрашивает: «Скажите, вы украинский тренер или российский?» А он: «Я — советский». Прокопенко на любую тему мог ярко высказаться. Есть одна история, характеризующая Евгеньича как педагога и психолога.

Играли в Бордо, вели 1:0, и на последней минуте судья «занёс» нарушение из-за пределов штрафной в штрафную. Проиграли — 1:2. Естественно, в раздевалке все разочарованы. У них Зидан, Витчге, Банкарель, но мы-то ни в чём не уступали! Сидим, головы повесили. Заходит Виктор Евгеньевич: «Я не могу понять, а что все такие грустные?» Кто-то буркнул: «Так 1:2 попали». Прокопенко и говорит: «Ребята, а вы представьте, что 0:2 проигрываете и на последней минуте забиваете гол. Какое у вас сейчас было бы настроение?» Мы как-то сразу приободрились. А он: «У нас ещё ответная игра впереди — поехали». Разрядил обстановку. Психолог был шикарный», — сказал Есипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.