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«Арсенал» купит Субименди за £ 51 млн грядущим летом — Daily Mail

«Арсенал» купит Субименди за £ 51 млн грядущим летом — Daily Mail
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«Арсенал» приобретёт 25-летнего опорного полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, данная сделка является практически завершённой. Лондонский клуб активизирует опцию выкупа испанского футболиста и заплатит за него £ 51 млн (€ 60 млн). В «Арсенале» хотели, чтобы Субименди присоединился к команде нынешней зимой, однако «Реал Сосьедад» настоял на том, чтобы футболист остался в клубе Ла Лиги до лета.

В нынешнем сезоне Субименди принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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