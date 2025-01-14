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Тарханов: Помазуну нужно уходить из ЦСКА — Илья может помочь любой команде

Тарханов: Помазуну нужно уходить из ЦСКА — Илья может помочь любой команде
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Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о возможном уходе голкипера Ильи Помазуна из армейского клуба.

«Не могу сказать, почему Помазун никак не может найти себе команду. Илья зря ушёл из «Урала», он там играл хорошо. Мне кажется, что аренду можно было ещё продлить, ведь в ЦСКА есть хорошие вратари: Акинфеев, Тороп и Боков. Илье нужно сейчас уходить из ЦСКА, ведь он очень хороший вратарь, который мне нравится. Думаю, Помазун сейчас может помочь любой команде», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Илья Помазун ни разу не появился на поле в составе ЦСКА.

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