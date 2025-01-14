Тренер «Баварии» Компани сделал заявление о возвращении Мусиалы в состав после болезни

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани ответил на вопрос, появится ли полузащитник команды Джамал Мусиала на поле в предстоящем матче 17-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом». Игра состоится завтра, 15 января.

«Пока не уверен, что он вообще будет в заявке. Нужно дождаться окончательной тренировки. Уже будет положительным знаком, если он попадёт в состав», — приводит слова Компани пресс-служба клуба на официальном сайте.

Ранее стало известно, что футболист заболел гриппом и уже пропустил один матч в рамках 16-го тура Бундеслиги с «Боруссией» Мёнхенгладбах (1:0).

В нынешнем сезоне Джамал провёл 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немецкого атакующего полузащитника в € 140 млн. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.