«Наполи» может заменить Кварацхелию вингером из дортмундской «Боруссии» — TEAMtalk

«Наполи» внимательно следит за 20-летним крайним нападающим дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенсом, в котором неаполитанский клуб видит потенциальную замену для вингера Хвичи Кварацхелии, близкому к переходу в «ПСЖ». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, несмотря на интерес к Байно-Гиттенсу, «Наполи» рассматривает в качестве главного кандидата на замену Кварацхелии крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

В нынешнем сезоне Байно-Гиттенс принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме Стали известны условия личного контракта Кварацхелии в «ПСЖ»

Самый дорогой трансфер в истории футбола: