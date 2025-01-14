Есипов: в два часа барсетку с деньгами, документами, ключами стащили, в 11 вечера вернули

Бывший футболист «Ротора» и сборной России Валерий Есипов рассказал необычную историю, которая приключилась с ним 25 лет назад.

— В 1999 или 2000 году была другая история, но это скорее не про криминал, а про отношение. Ехали на дачу, и жена попросила по дороге купить сковородку. Притормозил на трассе у магазина, а дверь закрыть забыл. Возвращаюсь — барсетки нет. А в ней всё — ключи от трёх машин, от квартиры, паспорта, документы, деньги. Это было в два часа дня. В 11 вечера всё вернули — с гарантией, что и слепков с ключей не делалось.

— Горюнов порешал вопросы?

— Нет. Авторитетные люди. Мне сказали: «Если не залётные — не переживай». Нашли. Через несколько часов обрадовали: подойдёшь к такому-то месту и заберёшь барсетку.

— Как в кино.

— Да. Я ещё спросил: «Ребята, что я должен?» Ответили: ящик водки. Не вопрос. А это было перед игрой с «Торпедо». Если не ошибаюсь, на 89-й я забиваю со штрафного, 1:0 выигрываем. После матча спрашиваю: куда водку-то везти? А мне говорят: «Ничего не нужно. Мы были на игре — ты свой долг отдал», — сказал Есипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.