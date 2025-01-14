Тарханов — об Иличе: без еврокубков нет смысла тратить большие деньги на легионеров

Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Торино» Ивана Илича в московский «Спартак».

«Если Илич будет оправдывать потраченные € 25 млн, значит, его нужно подписать. Если не будет оправдывать, тогда руководство «Спартака» опять ошиблось. Но без еврокубков нет смысла тратить большие деньги на футболистов, легионеров должен быть минимум. Если покупается иностранец, он в каждом матче должен показывать класс.

Я сейчас прочитал интервью Сёмина с Радимовым. Юрий Палыч правильно говорит, что раньше приглашали супертренеров и суперфутболистов во все команды РПЛ. Сейчас таких минимум. За последнее время только был Малком. Раньше был лимит на легионеров, зато приезжали качественные футболисты. А сейчас лимит убрали, но качество игроков упало», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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