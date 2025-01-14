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«Реал» предпримет попытку подписать нападающего «Ман Сити» в январе — Caught Offside

«Реал» предпримет попытку подписать нападающего «Ман Сити» в январе — Caught Offside
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Мадридский «Реал» намерен сделать предложение «Манчестер Сити» о переходе 20-летнего крайнего нападающего Савио в нынешнем январе. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «сливочные», как и «ПСЖ», в последние недели отправляли своих скаутов в Англию с целью понаблюдать за игрой бразильского футболиста. При этом в «Манчестер Сити» довольны выступлениями Савио и не намерены продавать его.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Савио с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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