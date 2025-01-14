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Защитник «Севильи» арестован за преднамеренное получение жёлтых карточек в Ла Лиге — COPE

Защитник «Севильи» арестован за преднамеренное получение жёлтых карточек в Ла Лиге — COPE
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22-летний центральный защитник «Севильи» Кике Салас арестован по подозрению в преднамеренном получении предупреждений в матчах испанской Ла Лиги для того, чтобы его друзья могли заработать на ставках. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, расследование будет сосредоточено на последних играх минувшего сезона чемпионата Испании, в девяти из которых Кике Салас получил семь жёлтых карточек. Также под следствием находятся два друга 22-летнего футболиста. Подчёркивается, что, в случае если вина Саласа будет доказана, ему может грозить тюремное заключение сроком от шести месяцев до трёх лет по делу о мошенничестве.

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