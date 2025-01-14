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Экс-тренер сборной Англии Эрикссон оставил после смерти многомиллионные долги — GP

Экс-тренер сборной Англии Эрикссон оставил после смерти многомиллионные долги — GP
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Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон оставил после своей смерти многомиллионные долги. Об этом сообщает газета Goteborgs-Posten.

По информации источника, в Шведское налоговое агентство была подана полная опись имущества тренера, из этих документов выяснилось, что его общие активы на момент смерти составляли $ 5,8 млн, а долги — $ 10,51 млн. Отмечается, что долги не будут распределены между наследниками, так как согласно шведскому законодательству долги не наследуются.

Напомним, Эрикссон скончался в августе 2024 года в возрасте 76 лет от рака поджелудочной железы.

Большую часть своей карьеры он работал с национальными командами, в числе которых сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин. Также Эрикссон тренировал ряд европейских клубов, в числе которых «Рома», «Бенфика», «Фиорентина», а также работал в Китае. В Англии, помимо национальной команды, Эрикссон тренировал «Манчестер Сити» и «Лестер Сити», а также работал спортивным директором «Ноттс Каунти».

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