Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарханов: не факт, что Алеррандро поедет в ЦСКА — за него будут бороться европейские клубы

Тарханов: не факт, что Алеррандро поедет в ЦСКА — за него будут бороться европейские клубы
Комментарии

Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о защитнике «Лиона» Андриэлсоне, которым интересовались армейцы.

«Если у ЦСКА есть возможность подписать забивного и качественного нападающего, этим нужно пользоваться. Если Алеррандро — лучший бомбардир высшей лиги Бразилии, значит, это качественный нападающий. Однако не факт, что он поедет к нам в Россию, ведь за него будут бороться ещё европейские клубы. Если от них есть предложения, скорее всего, Алеррандро выберет Европу», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В этом сезоне Андриэлсон сыграл за «Лион» только один матч. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Защитник «Лиона» Андриэлсон, которым интересовался ЦСКА, перейдёт в «Андерлехт»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android