Тарханов: не факт, что Алеррандро поедет в ЦСКА — за него будут бороться европейские клубы

Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о защитнике «Лиона» Андриэлсоне, которым интересовались армейцы.

«Если у ЦСКА есть возможность подписать забивного и качественного нападающего, этим нужно пользоваться. Если Алеррандро — лучший бомбардир высшей лиги Бразилии, значит, это качественный нападающий. Однако не факт, что он поедет к нам в Россию, ведь за него будут бороться ещё европейские клубы. Если от них есть предложения, скорее всего, Алеррандро выберет Европу», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В этом сезоне Андриэлсон сыграл за «Лион» только один матч. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет € 4 млн.