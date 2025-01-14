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Максим Ромащенко: если лишить «Спартак» настроения, то у Станковича пропадает козырь

Максим Ромащенко: если лишить «Спартак» настроения, то у Станковича пропадает козырь
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Бывший полузащитник московского «Динамо» и ряда других российских команд Максим Ромащенко поделился мнением об игре «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

«Спартак» — это команда настроения. Ей в последнее время руководят очень эмоциональные тренеры. Красно-белые играют ярко, если у них выдаётся хорошая серия. Или если они забивают первыми. Но как только команда соперника начинает оказывать сопротивление, возникают проблемы.

Посмотрите на последние игры. Перед перерывом «Спартак» играл очень ярко и эмоционально, тренер радовался и разбивал скамейку. Если соперник лишает «Спартак» настроения, то у Станковича пропадает его главный козырь. Но в «Спартаке» есть индивидуально сильные игроки, тут никаких вопросов», — приводит слова Ромащенко Metaratings.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В последних 10 матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

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