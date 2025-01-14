Агент Хосонова: после общения с Кононовым поняли, что нужно идти в «Торпедо»

Футбольный агент Алан Агузаров, клиентом которого является полузащитник Хетаг Хосонов, объяснил, почему игрок перешёл из «Химок» в московское «Торпедо».

— Как возник вариант с «Торпедо» и почему было принято решение туда перейти?

— Этот вариант возник в первую очередь посредством заинтересованности Кононова Олега Георгиевича в Хосонове. Он, естественно, и был инициатором. Данную инициативу всецело поддержал владелец клуба Соболев Леонид Давидович. После общения с ними и возникла уверенность, что нужно идти именно в «Торпедо», — приводит слова Агузарова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Хетаг Хосонов провёл 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.