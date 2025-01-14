Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Хосонова: после общения с Кононовым поняли, что нужно идти в «Торпедо»

Агент Хосонова: после общения с Кононовым поняли, что нужно идти в «Торпедо»
Комментарии

Футбольный агент Алан Агузаров, клиентом которого является полузащитник Хетаг Хосонов, объяснил, почему игрок перешёл из «Химок» в московское «Торпедо».

— Как возник вариант с «Торпедо» и почему было принято решение туда перейти?
— Этот вариант возник в первую очередь посредством заинтересованности Кононова Олега Георгиевича в Хосонове. Он, естественно, и был инициатором. Данную инициативу всецело поддержал владелец клуба Соболев Леонид Давидович. После общения с ними и возникла уверенность, что нужно идти именно в «Торпедо», — приводит слова Агузарова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Хетаг Хосонов провёл 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Материалы по теме
Официально
«Химки» объявили о переходе Хосонова в «Торпедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android