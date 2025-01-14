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Павел Мамаев назвал самый яркий момент за время игры в «Краснодаре»

Павел Мамаев назвал самый яркий момент за время игры в «Краснодаре»
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Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал, какой момент периода выступлений за «быков» он считает самым ярким.

— Назови самые яркие моменты в «Краснодаре».
— Их было очень много. У меня часто спрашивают: «Где ты по-настоящему был счастлив в футболе?» У меня два ответа. Если брать с точки зрения результата и эмоций с успехом — ЦСКА. Если брать получение удовольствия от игры — «Краснодар». Тот сезон, когда мы с тобой феерили (обращается к Смолову. — Прим. «Чемпионата»), пока ты не уехал в «Локомотив», один из самых запоминающихся моментов того «Краснодара»… Жаль, что мы ничего не выиграли, у нас была классная команда, мы неоднократно были на шажке к успеху.

Провальными 5,5 лет в «Краснодаре» назвать не могу, это был кайф, — сказал Мамаев в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова «Smol Talk».

Мамаев являлся футболистом «Краснодара» с 2013 по 2019 год.

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