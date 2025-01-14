«ПСЖ» окончательно завершил переход Кварацхелии из «Наполи» — Фабрицио Романо

«ПСЖ» и «Наполи» закрыли сделку по переходу крайнего нападающего неаполитанского клуба Хвичи Кварацхелии во французский гранд. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, срок контракта грузинского футболиста с «ПСЖ» составит пять лет.

Ранее издание RMC Sport сообщило, что «ПСЖ» приобретёт Кварацхелию за € 70 млн.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Кварацхелии с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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