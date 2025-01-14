Защитник «Ростова» Мелёхин назвал Даку лучшим нападающим РПЛ в 2024 году

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин объяснил свой выбор пятёрки лучших нападающих в Российской Премьер-Лиге в 2024 году.

«Мне очень тяжело с нашими ребятами бороться на тренировках — Комличенко и Голенковым, и вне конкурса выделю их обоих. А если брать из других команд, то номер один — Даку. Очень хорошо ведёт борьбу, при его больших габаритах хорошо работает с мячом, может обыграть один в один, может убежать. Много хороших опций, надо быть аккуратным с ним. Второй — Угальде, сейчас он очень хорош. Третье место снова вне конкурса — Антон Шамонин, наш парень, молодой и перспективный, надо обязательно его поддержать», — приводит слова Мелёхина «РБ Спорт».

В текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге Мирлинд Даку провёл за «Рубин» 17 матчей, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.