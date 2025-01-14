Мамаев: в наше время в «Краснодаре» за результаты ругали, но в плане игры всё было круто

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сравнил уровень игры «быков» в нынешнем сезоне и во время его выступления за клуб вместе с Фёдором Смоловым.

— Если сравнить сегодняшний «Краснодар» с нашим — большая разница?

— Думаю, что разница огромная, Федь. Я посмотрел игру с «Локомотивом», поэтому нельзя делать выводы только по одному матчу. А так улавливаю только по 10-15 минут игр, но это несравнимые команды.

Не буду говорить про состав, но ты правильно говоришь, за нас болели из-за качества игры, которую мы показывали. Нельзя было относиться негативно, потому что мы действительно играли классно. Сейчас я не вижу такой подачи от экспертов и прессы, что «Краснодар» — это вау.

Хоть я «Спартак» давно не смотрел, но им восхищаются в последнее время, поймали свою игру, про «Краснодар» пока такого не слышу… В наше время нас ругали за то, что не добиваемся результатов, но в плане игры всё было круто, — сказал Мамаев в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова «Smol Talk».

Павел Мамаев выступал за «Краснодар» с 2013 по 2019 год.