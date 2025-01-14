Видео: Ламин Ямаль закрыл эмблему «Реала» во время фото с болельщиком

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль согласился на просьбу мальчика в футболке мадридского «Реала» о совместной фотографии, однако во время съёмки закрыл рукой эмблему «Королевского клуба».

Ямаль закрыл эмблему «Реала» во время фото с фанатом:

12 января в Саудовской Аравии прошёл финальный матч Суперкубка Испании, в котором «Барселона» встречалась с мадридским «Реалом». Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу каталонского клуба. В этой встрече Ямаль отметился голом, поразив ворота «сливочных» на 22-й минуте.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.