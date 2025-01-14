Жоан Лапорта: новый стадион «Камп Ноу» — ключ к получению новых доходов в ближайшие годы

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что происходит со стадионом «Камп Ноу» и когда команда сможет на него вернуться.

«Мы строим новый стадион. Это не реконструкция, это строительство нового стадиона. И мы вернёмся как можно скорее, когда сможем. Этот новый стадион «Камп Ноу» — ключ к получению новых доходов в ближайшие годы», — приводит слова Лапорты AS.

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» смогла завершить сделку по получению новой прибыли от продажи VIP-мест на «Камп Ноу».

Напомним, стадион закрылся на реконструкцию летом 2023 года, ожидается, что окончательно работы завершатся в 2026 году. Отмечается, что клуб может вернуться на «Камп Ноу» раньше официального срока окончания работ.