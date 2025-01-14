Таранов: не завидую Помазуну — тяжёлый случай, когда тебя не берут на сборы

Бывший футболист московского ЦСКА Иван Таранов высказался о ситуации с голкипером армейского клуба Ильёй Помазуном. Вратарь не попал в список футболистов основной команды красно-синих на первый зимний учебно-тренировочный сбор в ОАЭ.

«Тяжёлый случай, когда тебя не берут на сборы ни с основной, ни с молодёжной командой. Я, мягко говоря, не завидую Помазуну. В такой ситуации сложно дать какой-то совет. Нужно знать ситуацию изнутри, чтобы делать какие-то выводы. Должен быть весомый аргумент, чтобы не взять хорошего вратаря на сборы. Думаю, Илья не просто так не переходит в другой клуб. По некоторым слухам, в нём заинтересован «Спартак», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Помазун является воспитанником красно-синих. В текущем сезоне он ни разу не появился на поле в составе ЦСКА. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет € 1,2 млн.