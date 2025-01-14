Мамаев: несмотря на конфликты со Слуцким, язык не повернётся назвать его слабым тренером

Экс-полузащитник ЦСКА Павел Мамаев не считает бывшего главного тренера красно-синих Леонида Слуцкого слабым специалистом, несмотря на наличие напряжённых отношений между ними.

«Со Слуцким у меня были конфликты и недопонимания, но у меня не повернётся язык назвать его слабым тренером. Человек добился результатов с ЦСКА… Мы сейчас поехали на обучение, ребята сказали, что он топ-2 в Китае.

С человеческой точки зрения у меня к нему своё отношение, но с точки зрения тренерства не могу сказать, что он плохой», — сказал Мамаев в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова «Smol Talk».

Мамаев являлся футболистом ЦСКА с 2007 по 2014 год. Слуцкий тренировал красно-синих с 2009 по 2016 год.

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