«Аталанта» — «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 22:45
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Сегодня, 14 января, состоится матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и туринский «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Довери (Рим, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск.
Италия — Серия А . 19-й тур
14 января 2025, вторник. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Аталанта» набрала 42 очка в 19 матчах и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице итальянской Серии А. «Ювентус» занимает пятое место, набрав 33 очка за аналогичное количество игр. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Наполи», у которого 47 очков.
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