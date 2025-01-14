«Аталанта» — «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 22:45

Сегодня, 14 января, состоится матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и туринский «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Довери (Рим, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Аталанта» набрала 42 очка в 19 матчах и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице итальянской Серии А. «Ювентус» занимает пятое место, набрав 33 очка за аналогичное количество игр. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Наполи», у которого 47 очков.