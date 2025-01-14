«Реймс» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Франции начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 14 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором встретятся «Реймс» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе (Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сегодня, 14 января, в матче 1/16 финала Кубка Франции встретятся «Марсель» и «Лилль». Начало встречи запланировано на 23:10 мск. Завтра, 15 января, «ПСЖ» с Матвеем Сафоновым сыграет с «Эспали Сен-Марсель». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ», который обыграл в финале «Лион» со счётом 2:1. Игра прошла на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д’Аске.