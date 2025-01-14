«Гинер сказал, что я должен извиниться». Мамаев — о конфликте со Слуцким

Экс-полузащитник ЦСКА Павел Мамаев рассказал о своём разговоре с президентом московского клуба Евгением Гинером, состоявшемся из-за конфликта футболиста с бывшим тренером красно-синих Леонидом Слуцким.

«Я не хочу углубляться в историю, но конфликт со Слуцким глобально был таким же один на один, как с Газзаевым. Да, изначально, это потом всё переросло благодаря ему. Я никогда этого не обсуждал. Меня потом Гинер вызывал и говорит: «Паш, там такая ситуация сложилась», я спрашиваю: «А вы как узнали?», он отвечает: «Ну вот, мне сказали». Я отвечаю Гинеру, что это неправильно, что я со Слуцким это обсуждал, что он мог со мной эти вопросы довести до конца, неважно, какими методами.

Мне тогда Гинер сказал, что я должен извиниться, чтобы быть в составе. Я спросил: «За что? За то, что сказал своё мнение?» Я должен был извиниться перед человеком, который на меня нажаловался, и теперь руководство должно решить со мной вопрос.

Да, это была футбольная причина, но не такая, что у меня был загон из-за того, что не играю. Не выполнял требования? И не про это тоже. Это было связано с футболом, но это жизненная ситуация», — сказал Мамаев в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова «Smol Talk».

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