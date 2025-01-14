Мамаду Майга: читаю книги на русском языке, а раньше вообще не читал

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга рассказал, что начал читать книги на русском языке.

«Я слежу за баскетболом и американским футболом. Только недавно начал читать книги, раньше вообще не читал. На русском языке. Забыл имя любимого писателя. Богатырь… Что-то такое. (Смеётся) Но очень интересно!» — сказал Майга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

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