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Роша может стать частью сделки по переходу хавбека «Фламенго» в ЦСКА — журналист Рафаэль

Роша может стать частью сделки по переходу хавбека «Фламенго» в ЦСКА — журналист Рафаэль
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Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша может стать частью сделки по трансферу 18-летнего атакующего полузащитника «Фламенго» Лоррана в московский клуб. Об этом сообщает журналист Пабло Рафаэль в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильцы хотят выручить € 7-8 млн с продажи Лоррана.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что ЦСКА предложил € 5 млн за 18-летнего полузащитника, однако «Фламенго» ответил отказом.

В сезоне-2024 Лорран сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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