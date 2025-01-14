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Мамаев — о Карпине: нереально крутой мужик, честный, справедливый

Мамаев — о Карпине: нереально крутой мужик, честный, справедливый
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Экс-полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о впечатлениях от совместной работы с главным тренером ростовского клуба Валерием Карпиным. Футболист высоко оценил как личные, так и профессиональные качества тренера.

«Карпина поставлю в топ-1 или в топ-2 тренеров в моей карьере. Нереально крутой мужик, честный, справедливый. Я всегда у него спрашивал, как можно найти подход ко всем 25 футболистам в команде, а он отвечал: «Не знаю», но я это видел. Я видел это не в то время, когда был молодым, мне было за 30, когда оказался в «Ростове». То, как у него выстроен тренировочный процесс, как он обращает внимание на детали, которые потом ведут тебя к успеху. Георгиевич — топ», — сказал Мамаев в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова «Smol Talk».

Мамаев являлся футболистом «Ростова» с 2020 по 2021 год. Карпин стал главным тренером «Ростова» первый раз в 2017 году и ушёл со своего поста в 2021 году. Летом 2022 года вновь возглавил «Ростов», совмещая должность главного тренера сборной России.

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