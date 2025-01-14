«Кто вправе осуждать меня?» Мамаев — о вечеринке после вылета сборной России с ЧЕ-2016

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев рассказал о своём отношении к негативной реакции, обрушившейся на него после того, как он вместе с экс-форвардом национальной команды Александром Кокориным устроил вечеринку, находясь в отпуске в Монте-Карло, после вылета сборной с Евро-2016.

— Это неправильно. Выступили неудачно на Евро, а это стало достоянием общественности, потратили огромную сумму на ерунду. Много было хейта, негатива.

Когда была эта ситуация, руководители «Краснодара» говорили, что я должен извиниться. Тогда спрашивал: «Перед кем и за что?» Я ни у кого не занимал, никому не должен. Я приехал на отдых, да, с какой-то моральной составляющей это смотрелось 100% неправильно…

Но если захотеть, можно ко всему придраться. Даже сидя в ресторане, если закажешь одну бутылку шампанского, скажут, что отмечает. Но картина, разумеется, сама по себе была плохая.

Наверное, жалею, что потратил на такое говно огромную сумму денег. Когда вся эта ситуация пошла, у меня разрывался телефон от звонков, в один момент позвонил отец, и первый вопрос, который он задал, был: «Ты кому-то должен?» Я ответил, что нет. Папа сказал, что могу спокойно езжать и потом разберёмся.

Проходит столько лет, не хочу себя сравнивать с Холандом, но чувак куда-то поехал, на Кипр или в Грецию, и оставил полмиллиона в каком-то клубе.

— Думаю, если бы успешно выступили на Евро, то не было бы такой реакции.

— Федь, а кто вправе за это осуждать меня? Или тебя? Это моя жизнь. Да, возможно, выступи чуть удачнее, была бы другая атмосфера, но могли и другое сказать, — сказал Мамаев в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова «Smol Talk».

В СМИ появлялась информация, что, отдыхая в ночном клубе, футболисты заказали около 500 бутылок шампанского стоимостью около € 500 за бутылку.

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