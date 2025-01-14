Футболист «Ростова» Мелёхин: Онопко — просто жесточайший защитник

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин поделился своими впечатлениями от общения с членом тренерского штаба ростовского клуба Виктором Онопко.

— Что вас удивило в общении с Онопко?

— То, насколько он хладнокровен. Очень спокоен в общении. Даже если сразу что-то не говорит, это не значит, что не видит — потом подходит и подсказывает.

— Но спокойствие и хладнокровие это только вне поля. Вы видели, что он творит, когда играет за ветеранов?

— Кстати, да — видел эти матчи, и там Виктор Савельевич немного другой. Просто жесточайший защитник, — смотрел и матчи ветеранов, и нарезки игр его во время карьеры. И я вспомнил про сходство. Мне бабушка говорит, что похож на Онопко чем-то.

— Он бы мог потянуть игровое время в РПЛ сейчас, если бы дали шанс?

— Он в порядке, когда подключается к тренировкам с командой в двусторонках на сборах — если не хватает народу, — приводит слова Мелёхина «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Ростов» набрал 26 очков и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице.