«Неправильно людей сразу гнать туда». Мамаев рассказал, как на него повлияла тюрьма

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев ответил на вопрос, повлияло ли на него тюремное заключение, в котором он оказался в 2018 году.

— Конечно повлияла. Наверное, подошёл тот момент постоянного чувства безнаказанности, что ты постоянно занимаешься какой-то хернёй и ты безнаказан. Наверное, ты сам себя превознёс и решил, что здесь может так, здесь пройдёт, там решу. С точки зрения становления как личности и мужчины для дальнейшей жизни это было своевременно и необходимо. И слава богу, что всё было не ещё хуже.

— Считаешь ли ты наказание справедливым?

— Да, согласен на 100%, что это не то, за что нужно сажать людей… Подрались мужики, мы там год пробыли. Дали бы пять, говорили бы, что вот, хотя бы дали три… Понятно, что, наверное, неправильно людей сразу гнать туда, это ломает, слава богу, что с нами этого не произошло. Нахождение там ломает судьбы и жизни, ничего там хорошего нет. Это не то, к чему нужно стремиться в жизни, нужно всячески обходить, — сказал Мамаев в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова «Smol Talk».

Напомним, в октябре 2018 года Мамаев вместе с экс-нападающим «Зенита» Александром Кокориным стал участником избиения чиновника Минпромторга России Дениса Пака в одном из кафе Москвы, а за несколько часов до этого — Виталия Соловчука, персонального водителя сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Мамаев был приговорён к году и пяти месяцам тюрьмы. В сентябре 2019 года он и Кокорин были выпущены из колонии по УДО.

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