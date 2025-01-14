Мамаев — о ЧЕ-2016: мы носимся как кони, а немцы шашлыки жарят, итальянцы пиво пьют

Экс-полузащитник сборной России Павел Мамаев рассказал о своём опыте выступления за национальную команду на Евро-2016.

«С первого дня приезда в Австрию я не понимал, зачем мы это делаем? У нас конец сезона, все готовы, не отдыхали месяц. Помню этот диссонанс: мы носимся как кони, думаешь, как поспать, а потом смотришь, немцы шашлыки жарят, итальянцы пиво пьют. Помню, вышел на товарищескую игру с Сербией и вообще не знал, что такое футбол, из-за того, что не было сил», — сказал Мамаев в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова «Smol Talk».

Мамаев играл за сборную России с 2010 по 2016 год. На чемпионате Европы 2016 года сборная России не сумела выйти из группы, в которой играли Англия, Словакия и Уэльс.