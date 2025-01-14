Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мамаев — о ЧЕ-2016: мы носимся как кони, а немцы шашлыки жарят, итальянцы пиво пьют

Мамаев — о ЧЕ-2016: мы носимся как кони, а немцы шашлыки жарят, итальянцы пиво пьют
Комментарии

Экс-полузащитник сборной России Павел Мамаев рассказал о своём опыте выступления за национальную команду на Евро-2016.

«С первого дня приезда в Австрию я не понимал, зачем мы это делаем? У нас конец сезона, все готовы, не отдыхали месяц. Помню этот диссонанс: мы носимся как кони, думаешь, как поспать, а потом смотришь, немцы шашлыки жарят, итальянцы пиво пьют. Помню, вышел на товарищескую игру с Сербией и вообще не знал, что такое футбол, из-за того, что не было сил», — сказал Мамаев в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова «Smol Talk».

Мамаев играл за сборную России с 2010 по 2016 год. На чемпионате Европы 2016 года сборная России не сумела выйти из группы, в которой играли Англия, Словакия и Уэльс.

Материалы по теме
«Кто вправе осуждать меня?» Мамаев — о вечеринке после вылета сборной России с ЧЕ-2016
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android