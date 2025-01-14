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Шикунов: надо отдать должное, что Жозе не сопротивлялся, и «Спартак» быстро закрыл вопрос

Шикунов: надо отдать должное, что Жозе не сопротивлялся, и «Спартак» быстро закрыл вопрос
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на новость об уходе нападающего Виллиана Жозе из московского «Спартака».

«Все болельщики, тренеры, руководители «Спартака» и сам Виллиан могут радоваться, что Жозе покидает клуб. Надо отдать должное, что Жозе не сопротивлялся, и с ним быстро закрыли вопрос. «У вас, у русских, большие деньги, но я хочу играть». Его взяли в запаре, потому что Соболев уходил в «Зенит».

Но никто не ожидал, что Виллиан будет играть так плохо, ведь в прошлом сезоне он забил 13 мячей в Ла Лиге. Это всё равно показатель. Таких людей можно брать вслепую, как затычку, ведь он не стоит диких денег. Но пока он ехал до Москвы, прибавил на несколько килограммов. И сейчас уехал из Москвы, но так и не сбросил эти килограммы», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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