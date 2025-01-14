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«Арсенал» подтвердил травму крестообразных связок у Габриэла Жезуса

«Арсенал» подтвердил травму крестообразных связок у Габриэла Жезуса
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«Арсенал» на своём официальном сайте подтвердил, что нападающий Габриэл Жезус травмировал крестообразные связки левого колена во время матча третьего раунда Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1, 3:5 пен.), который состоялся 12 января.

Кубок Англии . 3-й раунд
12 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
3 : 5
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 52'     1:1 Магальянс – 63'    
Удаления: нет / Дало – 61'

Сообщается, что в ближайшие дни бразильский футболист перенесёт операцию и вскоре начнёт программу восстановления.

Во время матча с «Манчестер Юнайтед» Жезуса унесли на носилках после столкновения с полузащитником соперника Бруну Фернандешем.

В нынешнем сезоне Жезус принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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