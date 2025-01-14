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Мамаев: Газзаев — это самый сильный мотиватор вообще за всю мою карьеру

Мамаев: Газзаев — это самый сильный мотиватор вообще за всю мою карьеру
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Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев поделился мнением о совместной работе с известным отечественным тренером Валерием Газзаевым в московском ЦСКА.

«Валерий Георгиевич Газзаев — это самый сильный мотиватор вообще за всю мою карьеру, очень требовательный. На каждой тренировке, на каждом управлении, неважно где, ты должен выложиться на максимум. Я попал к нему в 18 лет, эмоционально это было в то время, когда мне было нужно. У него ты всегда должен смотреть на первую строчку, другого места нет. Он, как и Карпин, тоже топ-1, топ-2 для меня.

Ещё в ЦСКА был Хуанде Рамос, у него, как и у Мусаева, тоже был интересный тренировочный процесс. Зико — легенда, но про него не могу сказать как про топ-тренера», — сказал Мамаев в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова «Smol Talk».

Павел Мамаев выступал за ЦСКА с 2007 по 2013 год. Валерий Газзаев руководил армейцами с 2004 года, а в 2008-м покинул клуб.

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