Черчесов: Угальде год не забивал, про зарплату не говорили, случайно забил — надо повышать

Бывший вратарь «Спартака», экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об ажиотаже вокруг нападающего красно-белых Манфреда Угальде, который забил 16 голов в 22 матчах во всех турнирах в нынешнем сезоне.

«Когда Угальде год не забивал, его агент не приезжал и не говорил — уменьшите зарплату моему футболисту, потому что он не забивает. А сейчас Нижнему Новгороду и ещё кому-то случайно забил — и сразу прибегают и говорят — его все хотят, надо зарплату повышать. Он просто начал отрабатывать свои деньги и пускай отрабатывает. Они реально с агентом что-то хотят или это шантаж? Когда читаешь, что надо сохранить Угальде, так у него контракт до 2028 года, и ничего не надо делать, чтобы его сохранять», — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Угальде перешёл в «Спартак» в январе 2024 года. Во второй половине минувшего сезона он забил один гол в 16 встречах во всех турнирах.

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