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«Астон Вилла» подписала нападающего дортмундской «Боруссии» Дониэлла Малена

«Астон Вилла» подписала нападающего дортмундской «Боруссии» Дониэлла Малена
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«Астон Вилла» на своём официальном сайте объявила о подписании 25-летнего нападающего дортмундской «Боруссии» и сборной Нидерландов Дониэлла Малена.

Детали контракта пока что не разглашаются. Ранее СМИ писали, что английский клуб был готов заплатить € 18 млн плюс дополнительные бонусы.

В текущем сезоне чемпионата Германии Дониэлл Мален провёл 13 матчей, в которых забил три мяча. Также на его счету пять игр, два гола и одна результативная передача в Лиге чемпионов. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Нидерландов в € 28 млн.

«Астон Вилла» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 32 очками после 20 встреч.

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