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Шикунов — об Иличе: правильнее отдавать в Европу российских футболистов за € 25 млн

Шикунов — об Иличе: правильнее отдавать в Европу российских футболистов за € 25 млн
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал возможный трансфер полузащитника итальянского «Торино» Ивана Илича в московский клуб.

«Илич — прерогатива Станковича. Это сербский футболист, которого главный тренер «Спартака» очень хорошо знает. Возможно, Илич нужен Станковичу, но точно не за € 25 млн. Это слишком много. Если такая цена не проходит в Европе, почему она должна проходить в России? Правильнее отдавать в Европу российских футболистов за € 25 млн. Это бизнес. А сюда привозить игрока с таким ценником — перебор.

Тем более центр поля — не самая проблемная позиция для «Спартака». Это позиция Пруцева, который отыграл потрясающе в последних матчах. Есть более проблемные позиции в составе. Очень нужны крайний защитник и полузащитник, а также подстраховка для Угальде. Это футбол, всё бывает», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Илич сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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