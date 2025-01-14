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Роналду будет зарабатывать £ 3 млн в неделю по новому контракту с «Аль-Насром» — Джейкобс

Роналду будет зарабатывать £ 3 млн в неделю по новому контракту с «Аль-Насром» — Джейкобс
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«Аль-Наср» находится на продвинутой стадии переговоров с 39-летним нападающим Криштиану Роналду относительно продления его контракта, заканчивающегося летом 2025 года. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, португальский футболист будет зарабатывать более £ 3 млн (377 млн рублей) в неделю по новому трудовому соглашению плюс может получать бонусные выплаты в зависимости от результатов команды. Роналду стремится остаться в Саудовской Аравии с целью иметь возможность сыграть на чемпионате мира 2026 года.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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