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Таранов: Кастаньо — не тот футболист, чья потеря будет ощутимой. Это не Гранквист

Таранов: Кастаньо — не тот футболист, чья потеря будет ощутимой. Это не Гранквист
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Бывший российский футболист Иван Таранов высказался о возможном уходе полузащитника «Краснодара» и национальной команды Колумбии Кевина Кастаньо в аргентинский «Ривер Плейт».

«Кастаньо — стабильный футболист хорошего уровня. Но незаменимых людей нет. Если произойдёт единичная замена в костяке команды, это не сыграет большой роли в игре «Краснодара». Но если клуб покинут три-пять футболистов, всё придётся выстраивать заново.

Нельзя говорить о том, что Кастаньо являлся лидером команды. Это не Гранквист, который был в «Краснодаре» капитаном. Он также тащил в обороне и забивал очень важные голы. Кастаньо — не тот футболист, чья потеря будет ощутимой», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне 24-летний Кастаньо принял участие в 21 матче, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами, проведя на поле в общей сложности 954 минуты. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 6 млн.

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