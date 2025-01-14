Защитник «Ростова» Мелёхин: никто в команде до конца не знает, почему была неудачная серия

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин прокомментировал неудачную серию команды в начале сезона.

— С чем связано то, что «Ростов» так неровно прошёл первую часть сезона. В какой-то момент казалось, что слова Карпина о главной задаче — не вылететь — это реальная оценка состава, а не сказанное для того, чтобы подхлестнуть команду. Что это было?

— Честно, думаю, никто в команде до конца не знает, почему в какой-то момент была неудачная серия. Но мы делали работу, которую делаем и всегда, когда вдруг пошла эта серия. И не делали чего-то особенного, когда стали побеждать. Никто не шарахался из стороны в сторону. Возможно, это просто стечение обстоятельств и невезение. Потому что по команде точно могу сказать, что никто не сбавлял требований, все работали по максимуму, — приводит слова Мелёхина «РБ Спорт».

«Ростов» набрал 26 очков в 18 матчах и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.