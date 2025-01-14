Шикунов — о Мелёшине: все хотят русского спартаковца назад, но решать только Станковичу

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о возможном возвращении в стан красно-белых нападающего Павла Мелёшина, выступающего на правах аренды за «Сочи».

«Спартаку» дай бог найти хорошего нападающего, чтобы подстраховать Угальде. Что касается возвращения Мелёшина в «Спартак», это решать Станковичу. Все хотят русского спартаковца назад, это наше желание. Но принимать решение должен только главный тренер команды, ведь никто не ожидал, что разрыв сократится до двух очков. Поэтому есть серьёзные шансы на золото. Если «Спартак» усилит две-три позиции и хорошо проведёт сборы, весна будет очень интересной», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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