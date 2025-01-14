Итальянский журналист: у «Торино» есть сомнения по Иличу, он стремится уйти в «Спартак»

Итальянский журналист издания La Gazzetta dello Sport Андреа Элефанте поделился мнением о ситуации вокруг потенциального перехода полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак».

«Насколько мне известно, на данный момент у «Торино» есть сомнения по поводу трансфера Илича в «Спартак». Сам футболист сейчас стремится переехать в Москву, в том числе потому, что его любой ценой хочет заполучить главный тренер красно-белых Деян Станкович. Эти переговоры могут быть завершены к концу января. Текущая цена Илича составляет € 15 млн», — приводит слова Элефанте Metaratings.

10 января «Чемпионат» сообщил, что «Спартак» интересуется Иличем.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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