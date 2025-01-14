Навас — об уходе Жозе из «Спартака»: мало команд в Испании смогут платить ему столько

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас высказался о расторжении контракта «Спартаком» с нападающим Виллианом Жозе, перешедшим в московский клуб минувшим летом.

«Думаю, Жозе не адаптировался к «Спартаку». Когда игрок меняет команду в другой стране, то первое и самое важное, что нужно сделать, чтобы выступить достойно — это адаптироваться к новой команде. Необходимо выучить новый язык, культуру, обычаи и другой подход к тренировкам и игре.

Несомненно, учитывая хорошие результаты Жозе в Ла Лиге, испанские клубы попытаются позвать его, у него будут предложения. Другое дело, что из-за его высокой зарплаты мало команд могут платить ему такие деньги. Если он хочет снова играть в чемпионате Испании, ему придётся значительно снизить зарплату», — приводит слова Наваса Metaratings.

В нынешнем сезоне Жозе сыграл за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Трудовое соглашение игрока с красно-белыми было рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 2 млн.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков.

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