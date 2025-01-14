Владимир Кузьмичёв отреагировал на слова Абаскаля о взаимоотношениях с Джикией

Бывший директор академии московского «Спартака» Владимир Кузьмичёв прокомментировал слова экс-тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о бывшем защитнике команды Георгии Джикии. Испанский специалист в интервью заявил, что не включал футболиста в состав по спортивным причинам, отдав предпочтение сербскому защитнику Срджану Бабичу.

«Он [Абаскаль] говорит неправду. На тот момент он получил полномочия, которые выходили за рамки тренерства. Он стал отвечать за комплектование команды и, как многие отмечают, разительно поменялся. Спортивной составляющей в вопросе с Джикией не могло быть. Здесь имеет место именно личное неприятие. Абаскаль так решил, и никто не мог повлиять на его решение.

После этого были непосредственно контакты Георгия с тренером, агент Вадим Шпинёв общался. Всё сводилось к одному — это решение тренера. Георгию была неприятна эта ситуация. Мы все помним, что он не рассматривал другие предложения. От руководства тогда прозвучало, что нужно дождаться окончания контракта и тогда будет обязательно сделано новое предложение. Джикия исходил из этого и со своей стороны поступил абсолютно порядочно. Это сказалось на карьере, ведь было потеряно время. Конечно, обида осталась. Все мы люди, каждый воспримет подобную ситуацию довольно болезненно», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го. Джикия играл за красно-белых с 2017 по 2024 год, на протяжении последних четырёх сезонов защитник был капитаном команды. Летом 2024 года на правах свободного агента Георгий присоединился к подмосковным «Химкам».