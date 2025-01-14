Таранов — об Алеррандро: уже были суперфорварды, которые приезжали и не вписывались

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов поделился мнением о нападающем бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» Алеррандро, которым интересуются армейцы.

«Если взять статистику Алеррандро, это будет хороший трансфер для ЦСКА. Это если рассуждать логически. Но нужно понимать, насколько он подходит в схему Николича. Конечно, молодец, что забил столько мячей в чемпионате Бразилии. Наверняка это перспективный футболист. Но если бы я был тренером, лучше бы ответил на вопрос про Алеррандро. Сейчас остаётся только догадываться.

У нас уже были точечные приобретения, когда говорили, что это суперфорвард. Но он приезжал и не вписывался. Возьмём, к примеру, последний трансфер ЦСКА — Койта. На него возлагали большие надежды, а по сути, ему не удалось себя проявить. Поэтому вопрос: сможет ли Алеррандро забивать столько же в РПЛ?» — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.