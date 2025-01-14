Агент Тюкавина: цель на 2025 год — взять трофей с «Динамо» и перейти в европейский клуб

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы 22-летнего нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о целях своего клиента на 2025 год.

«Цели на 2025 год – взять трофей с «Динамо» и перейти в европейский клуб. Просто абы куда переходить не хочется, будем работать над тем, чтобы это был хороший клуб. Но пока не дёргаемся. Всё идёт поступательно», – приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

После завершения первой части нынешнего сезона чемпионата России бело-голубые набрали 35 очков и занимают четвёртое место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на четыре очка.

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