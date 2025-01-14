Экс-игрок «Спартака» Виллиан Жозе стал футболистом бразильской «Баии»

Бразильский клуб «Баия» в своём официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявил о подписании контракта с бывшим нападающим московского «Спартака» Виллианом Жозе. Трудовое соглашение с 33-летним форвардом заключено до конца сезона 2026 года.

Сегодня, 14 января, красно-белые объявили о расторжении контракта с Жозе, перешедшим в команду минувшим летом. В нынешнем сезоне Жозе сыграл за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Трудовое соглашение игрока с красно-белыми было рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 2 млн.

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