Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Виллиан Жозе стал футболистом бразильской «Баии»

Экс-игрок «Спартака» Виллиан Жозе стал футболистом бразильской «Баии»
Комментарии

Бразильский клуб «Баия» в своём официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявил о подписании контракта с бывшим нападающим московского «Спартака» Виллианом Жозе. Трудовое соглашение с 33-летним форвардом заключено до конца сезона 2026 года.

Сегодня, 14 января, красно-белые объявили о расторжении контракта с Жозе, перешедшим в команду минувшим летом. В нынешнем сезоне Жозе сыграл за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Трудовое соглашение игрока с красно-белыми было рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 2 млн.

Материалы по теме
Навас — об уходе Жозе из «Спартака»: мало команд в Испании смогут платить ему столько

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android